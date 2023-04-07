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15:19, 7 апреля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 7 апреля

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на пятницу, 7 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

За минувшие сутки российские военные уничтожили до 260 военнослужащих на донецком направлении, более 50 — на краснолиманском, до 30 — на купянском, до 20 — на южнодонецком и запорожском направлениях. Также им удалось поразить командно-наблюдательный пункт в Херсонской области и два склада боеприпасов в республиках Донбасса.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 406 самолетов, 228 вертолетов, 3695 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8563 танка и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 9334 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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