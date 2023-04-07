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13:54, 7 апреля 2023Моя страна

Во Владимире захотели расширить пешеходную зону и построить автокемпинги

В концепцию развития туризма во Владимире включили расширение пешеходной зоны

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Во Владимире разработали и представили концепцию по развитию туризма в областном центре на 2023-2025 годы. Как уточняет KP.RU, презентация документа состоялась во Владимирском институте туризма и гостеприимства.

Представляя концепцию муниципальной программы, мэр Владислав Попов перечислил главные этапы пути развития туризма в городе. В частности, он отметил важность создания единого туристического бренда и событийного календаря, чтобы туристы могли ознакомиться с графиком предстоящих мероприятий и в соответствии с ним спланировать свой визит.

Вместе с тем, градоначальник подчеркнул необходимость расширения пешеходной зоны в исторической части города, а также поднял вопрос о реконструкции привокзального ареала, обновления навигации и благоустройства главных туристических маршрутов. Кроме того, Попов призвал организовать инфраструктуру для развития школьного историко-познавательного туризма, популяризировать экотуризм и автомобильный туризм, а также построить автокемпинги.

В ходе презентации новой концепции в администрации также анонсировали планы начать проводить межрегиональные фестивали городов «Золотого кольца России», а также развивать деловые связи с городами-партнерами Владимира.

Ранее сообщалось, что под Анапой захотели построить глэмпинг с лавандовым полем и круглогодично открытым бассейном.

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Варвара Кошечкина
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