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10:00, 7 апреля 2023Россия

Володин назвал негодяями оскорбляющих страну россиян

Володин спросил подписчиков, нужно ли отрезать от доходов оскорбляющих страну россиян

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Те россияне, которые оскорбляют свою страну, являются негодяями. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счет наших граждан», — написал политик, спросив у подписчиков, считают ли они необходимым запретить оскорбляющим страну людям получать деньги за рекламу, авторские права из российских источников.

Ранее парламентарий заявил, что у тех людей, которые уехали из России и оскорбляют ее, нужно конфисковать имущество, находящееся в стране. По его мнению, в последнее время российские граждане считают возможным «лить грязь» на Россию, ее жителей, солдат и офицеров, а также «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц», чтобы сохранить благосостояние за границей.

Высказываясь об уехавших из России, Володин заявлял, что поступок людей, которые покинули Россию, является предательством по отношению к стране. Политик уверен, что уехавшие из России люди будут в будущем сожалеть об этом решении и осознают свою ошибку, но уже будет поздно.

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Анастасия Шейкина
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