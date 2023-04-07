Володин назвал негодяями оскорбляющих страну россиян

Володин спросил подписчиков, нужно ли отрезать от доходов оскорбляющих страну россиян

Те россияне, которые оскорбляют свою страну, являются негодяями. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счет наших граждан», — написал политик, спросив у подписчиков, считают ли они необходимым запретить оскорбляющим страну людям получать деньги за рекламу, авторские права из российских источников.

Ранее парламентарий заявил, что у тех людей, которые уехали из России и оскорбляют ее, нужно конфисковать имущество, находящееся в стране. По его мнению, в последнее время российские граждане считают возможным «лить грязь» на Россию, ее жителей, солдат и офицеров, а также «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц», чтобы сохранить благосостояние за границей.

Высказываясь об уехавших из России, Володин заявлял, что поступок людей, которые покинули Россию, является предательством по отношению к стране. Политик уверен, что уехавшие из России люди будут в будущем сожалеть об этом решении и осознают свою ошибку, но уже будет поздно.