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17:15, 7 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский посовещался с генералами по поводу утечки информации

Президент Украины Зеленский обсудил с генералами недопущение утечек сведений о планах ВСУ

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего республики, в ходе которого обсудил вместе с генералами Вооруженных сил Украины (ВСУ) предотвращение утечек информации о намерениях армии страны. Об этом сообщается на сайте офиса Зеленского.

«Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины», — сообщили сведения о заседании.

Также о положении дел на фронте участникам заседания рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Алевтина Запольская
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