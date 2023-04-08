Путин выразил соболезнования бывшему туркменскому президенту из-за смерти матери

Путин выразил соболезнования экс-президенту Туркмении Бердымухамедову из-за смерти матери

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования бывшему президенту и председателю Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову в связи со смертью его матери. Об этом сообщает ТАСС.

Огулабат Бердымухамедова, о кончине которой стало известно ранее 8 апреля, также приходилась бабушкой нынешнему президенту страны Сердару Бердымухамедову. «Желаю вам и членам вашей семьи душевного спокойствия и терпения в этот момент невосполнимой и тяжелой утраты», — говорится в послании Путина.

Ранее сообщалось, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал закон о неприкосновенности бывшего главы республики и своего отца Гурбангулы Бердымухамедова. Новый конституционный закон гарантирует экс-президенту и членам его семьи, помимо неприкосновенности, госзащиту и условия для осуществления деятельности. Кроме того, документ предусматривает ответственность за препятствование законной деятельности Бердымухамедова и унижение его чести и достоинства.