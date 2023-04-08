Стало известно о самочувствии заболевшего раком крови Берлускони

Вице-премьер Италии рассказал, что заболевший раком Берлускони чувствует себя хорошо

Заболевший раком крови экс-премьер Италии Сильвио Берлускони чувствует себя хорошо. О самочувствии политика стало известно телеканалу Sky TG24.

Вице-премьер страны Антонио Таяни рассказал журналистам, что поговорил с врачами, родными и 33-летней супругой политика Мартой Фашиной. «Он — лев. Все убеждены, что он скоро вернется», — заявил давний соратник Берлускони.

Ранее агентство ANSA сообщило, что организм 86-летнего Берлускони положительно реагирует на химиотерапию. Отмечалось, что обнаруженная у него форма лейкемии часто встречается у людей в его возрасте и, как правило, лечится минимально инвазивными методами.

Берлускони находится в реанимации миланской клиники Сан-Рафаэль с 5 апреля. На фоне рака крови у политика развилась легочная инфекция, но за последние сутки его самочувствие улучшилось благодаря приему антибиотиков.

