Премьер Италии выразила соболезнования семье погибшего в Израиле итальянца

Премьер Италии выразила соболезнования семье итальянца, погибшего при теракте в Тель-Авиве

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила соболезнования близким итальянца Алессандро Парини, погибшего в результате теракта в Израиле, передает РИА Новости со ссылкой на правительственный Дворец Киджи.

«Председатель совета министров Мелони выражает глубокое сочувствие семье погибшего, раненым и солидарность с государством Израиль в связи с подлым нападением», — говорится в распространенном заявлении. Также сообщается, что итальянский премьер и правительство страны находятся в контакте с властями Израиля на случай возможных происшествий с другими итальянскими гражданами.

9 марта в Тель-Авиве произошла стрельба возле кафе. Не менее трех человек получили ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее серьезным терактом.