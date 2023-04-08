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12:45, 8 апреля 2023Россия

В России сократилось число зарегистрированных безработных

Голикова: число зарегистрированных безработных сократилось с начала 2023 года на 23 тысячи

Фото: Sigmund / Unsplash

Число зарегистрированных безработных в России сократилось с начала 2023 года на 23 тысячи и сейчас составляет 541 тысячу человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщаетсяна сайте правительства.

«При этом количество вакансий превышает 1,5 миллиона предложений соискателям», — уточнила она.

Также в публикации отмечается, что число работников в простое сейчас составляет 32 тысячи человек, это на 51 тысячу меньше, чем в начале текущего года. Кроме того, на 37 тысяч снизилось число работающих неполное время, оно составляет 39 тысяч человек.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что низкая безработица в России сохранится надолго, не исключены новые рекорды. По его словам, это станет испытанием для компаний.

В январе 2023 года уровень безработицы в России достиг минимальных в истории 3,6 процента, в феврале он опустился до 3,5 процента от всей рабочей силы. В послании Федеральному собранию в конце февраля президент России Владимир Путин отметил, что рынок труда стал более комфортным.

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Игорь Дмитров
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