Россиян предупредили о начале сезона клещей

Биолог Марьинский рассказал о начале сезона клещей со сходом снега

Начало сезона клещей наступает одновременно со сходом снега, сообщил «Ленте.ру» научный сотрудник кафедры общей экологии гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. Он также рассказал, какие меры безопасности нужно предпринять россиянам, чтобы избежать укуса членистоногого.

Старт сезона

Точных сроков, когда начинается сезон клещей в Подмосковье, не существует, предупредил Вадим Марьинский.

«Клещ — это существо маленькое. Зимой клещи обитают в верхнем слое почвы, в листовом опаде, в том, что называют лесной подстилкой, они могут забираться в какие-нибудь щели в коре деревьев. Соответственно, как только сходит снег, как только прогревается и подсыхает верхний слой почвы, они сразу становятся активны. В лесу еще может быть снега по колено, а где-нибудь на опушке, где уже снег подтаял, и земля подсохла, они могут вполне себе активно перемещаться в поисках жертвы», — рассказал он.

То, на что следует ориентироваться, — это именно отсутствие снежного покрова Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии гидробиологии биологического факультета МГУ

Как избежать укуса клеща

Клещи не умеют прыгать и летать, поэтому не могут напасть на человека с дерева, отметил специалист.

«Они заползают либо с земли, либо сидят караулят свою жертву на травинках, на ветках кустарников, но не выше полутора метров над землей. Основные их жертвы и цели — это не люди, а другие различные млекопитающие, которые ходят по лесу. Это могут быть кабаны, косули, ежики, лоси, поэтому забираться высоко им нет смысла. Таким образом, если вы идете в лес, главная рекомендация — обрабатывать одежду репеллентными веществами, которые отпугивают клещей», — объяснил Вадим Марьинский.

Нужно уделять максимальное внимание нижней половине тела. Когда вы идете по лесу или по полю, осматривайте брюки, потому что именно на них чаще всего прицепляются клещи. И лучше всего ходить в лес в максимально светлых и однотонных штанах. На таких штанах легче всего увидеть клеща Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии гидробиологии биологического факультета МГУ

Что делать при укусе?

Если клещ все же укусил, его нужно как можно быстрее извлечь, а также сдать анализ, чтобы исключить риск занесения инфекции, предупредил биолог.

Клещевой энцефалит в Подмосковье чрезвычайно редко встречается, а вот боррелиоз, он же болезнь Лайма, достаточно часто Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии гидробиологии биологического факультета МГУ

«Если вы понимаете, как самостоятельно вытащить клеща, лучше его вытащить как можно быстрее. Но не стоит думать, если вы его совсем быстро вытащили, что он совсем ничего не успел передать. Возбудители клещевого энцефалита и боррелиоза содержатся у него в слюне, поэтому, как только он прокусывает кожу, он сразу их впрыскивает. Его ротовой аппарат интересно устроен, он как бы заякоривается в коже, поэтому просто драть клеща нельзя. Нужно пользоваться либо специальной клещедеркой, либо можно с помощью ниточки, обмотав вокруг его передней части тела узелок, дальше его выкручивать. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться в медицинское учреждение», — заключил он.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал первые признаки укуса клеща.