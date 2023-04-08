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10:16, 8 апреля 2023Россия

Медведев посчитал недоразумением названные Украиной кусочки России

Медведев заявил, что названные Украиной в границах 1991 года части России — недоразумение

Фото: Robert Anasch / Unsplash

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что кусочки России, которые назвали Украиной в границах 1991 года, являются недоразумением. Об этом политик написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Медведев считает, что России не нужна Украина. «Ведь недоукраина — и не страна вовсе, а облако в штанах. Рваное, потрепанное и засаленное, вконец прохудившееся лоскутное одеяло», — заявил он.

Политик объяснил, что «Новая Малороссия образца 1991 года» состоит из искусственно нарезанных территорий, многие из которых являются исконно русскими, которые были случайно отторгнуты в 20 веке. По словам Медведева, на них проживают «миллионы наших соотечественников, которые в течение многих лет подвергаются издевательствам со стороны нацистского киевского режима». Он подчеркнул, что именно их Россия защищает в рамках спецоперации.

«Но кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, – просто недоразумение, порожденное распадом Союза ССР. И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия», — написал он.

Ранее Медведев заявил, что что Украина является частью России, однако в силу геополитических причин Москва была вынуждена мириться с тем, что страны живут «в разных квартирах». По его словам, российские власти вынуждены считаться с «выдуманными границами» тех территорий, которые были частью Российской империи с исконно русским населением.

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Константин Лысяков
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