Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 8 апреля

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 8 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Как сообщил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за сутки российские войска уничтожили до 370 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, до 80 — на краснолиманском, до 60 — на херсонском, более 30 — на купянском, а также до 55 — на южнодонецком и запорожском направлениях.

Представитель Минобороны добавил, что российская авиация артиллерия и ракетные войска нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ, а также живой силе и технике в 114 районах. Помимо этого, Вооруженные силы России уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР), Берислава Херсонской области и Орехова Запорожской области.

Кроме того, российская противовоздушная оборона перехватила семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также удалось уничтожить семь беспилотников ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР), ДНР, Николаевской и Херсонской областях.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 9342 единицы военной автомобильной спецтехники, 4532 орудия полевой артиллерии и миномета, 1078 боевых машин РСЗО, 8574 танка и других боевых бронемашин, 415 зенитных ракетных комплексов, 3702 беспилотника, а также 406 самолетов и 228 вертолетов ВСУ.