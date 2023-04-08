Неизвестное устройство увидели под машиной полицейского в Мелитополе

Под машиной полицейского в Мелитополе нашли подозрительный предмет, устройство уничтожили

Подозрительное устройство замечено утром под автомобилем полицейского в Мелитополе. Об этом сообщили в ГУ МВД Запорожской области, пишет РИА Новости.

По данным правоохранителей, неизвестный предмет увидели утром 8 апреля «под легковым автомобилем, принадлежащим сотруднику полиции». Прибывшие на место происшествия специалисты уничтожили устройство. Пострадавших нет.

«Звезда» также показала в своем Telegram-канале, как робот подъезжает к машине и снимает подозрительный предмет. Утверждается, что им оказался пакет, обмотанный скотчем.

В настоящее время проводится расследование. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

В конце марта стало известно, что кинологи нашли неразорвавшиеся боеприпасы в Запорожской области. Тогда силовики обследовали окрестности села Терпенье и заметили в 20 метрах от трассы Е-105 Мелитополь — Запорожье торчащий из земли хвостовик ракеты. Позднее они нашли еще один боеприпас в 800 метрах от первого и вызвали взрывотехников Росгвардии.