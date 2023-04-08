В ЮАР выступили против односторонних санкций против России

Шерпа ЮАР Суклал заявил, что страна выступает против односторонних санкций в отношении РФ

Южно-Африканская Республика выступает против односторонних санкций в отношении России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил шерпа страны в БРИКС Анил Суклал.

Он отметил, что ЮАР считает справедливыми только те санкции, что были инициированы Организацией объединенных наций (ООН). «ООН не вводила санкции против России, есть только односторонние санкции, к которым мы не присоединяемся», — сказал Суклал. По его словам, в связи с этим отношения ЮАР с Россией «крепки как никогда».

Ранее министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что Южно-Африканская Республика не станет считать Россию своим врагом «по запросу других стран». Она также выразила надежду на активизацию сотрудничества между двумя странами.

До этого власти ЮАР отказались исполнять ордер Международного уголовного суда, предписывающего «арест» российского президента Владимира Путина, который может посетить страну во время саммита БРИКС в августе этого года.