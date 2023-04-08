Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:44, 8 апреля 2023Мир

В ЮАР выступили против односторонних санкций против России

Шерпа ЮАР Суклал заявил, что страна выступает против односторонних санкций в отношении РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Jacek Sopotnicki / imagebroker.com / Global Look Press

Южно-Африканская Республика выступает против односторонних санкций в отношении России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил шерпа страны в БРИКС Анил Суклал.

Он отметил, что ЮАР считает справедливыми только те санкции, что были инициированы Организацией объединенных наций (ООН). «ООН не вводила санкции против России, есть только односторонние санкции, к которым мы не присоединяемся», — сказал Суклал. По его словам, в связи с этим отношения ЮАР с Россией «крепки как никогда».

Ранее министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что Южно-Африканская Республика не станет считать Россию своим врагом «по запросу других стран». Она также выразила надежду на активизацию сотрудничества между двумя странами.

До этого власти ЮАР отказались исполнять ордер Международного уголовного суда, предписывающего «арест» российского президента Владимира Путина, который может посетить страну во время саммита БРИКС в августе этого года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Защита обвиняемой в теракте Треповой не стала обжаловать решение об аресте
Москвичам предрекли майскую погоду в ближайшую неделю
Стилист Рогов раскрыл маст-хэв весеннего гардероба-2023
В Крыму назвали лучший способ урегулирования украинского конфликта
В ЮАР выступили против односторонних санкций против России
Фитнес-эксперт опровергла эффективность кардиотренировок при похудении
WorldView-3 заснял Landsat 8 на околоземной орбите
Российские пожарные потушили горящий склад с семечками
Уголовное дело возбудили из-за найденной в российском регионе машины с костями
ЮАР подтвердила участие Путина в саммите БРИКС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.