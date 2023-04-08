В Запорожье ответили на указ Зеленского о создании военных администраций

Рогов: указ Зеленского о создании в Запорожье военных администраций является пиар-акцией

Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании 19 военных администраций на территории России является очередной пиар-акцией. Об этом агентству ТАСС заявил председатель движения Мы вместе с Россией Владимир Рогов.

По его словам, с таким же успехом украинский лидер может объявить о создании военной администрации Владивостока или Рязани. Рогов пояснил, что истинная цель указа — запугивание населения Запорожской области.

Зеленский подписал указ «Об образовании военных администраций населенных пунктов в Запорожской области» 7 апреля. Такие администрации Генеральному штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) предписывается создать в городах и селах нового российского региона. В частности, речь идет об Энергодаре и населенных пунктах вокруг Бердянска, расположенного на берегу Азовского моря.

Накануне экс-советник начальника офиса главы республики Алексей Арестович заявил, что Украине следует избрать президента, который сможет побороть в стране коррупцию, Он заметил, что Зеленский не смог стать таким лидером, несмотря на то, что вооруженный конфликт дал для успешной борьбы с коррупцией необходимые инструменты.