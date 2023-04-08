Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:46, 8 апреля 2023Россия

В Запорожье ответили на указ Зеленского о создании военных администраций

Рогов: указ Зеленского о создании в Запорожье военных администраций является пиар-акцией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании 19 военных администраций на территории России является очередной пиар-акцией. Об этом агентству ТАСС заявил председатель движения Мы вместе с Россией Владимир Рогов.

По его словам, с таким же успехом украинский лидер может объявить о создании военной администрации Владивостока или Рязани. Рогов пояснил, что истинная цель указа — запугивание населения Запорожской области.

Зеленский подписал указ «Об образовании военных администраций населенных пунктов в Запорожской области» 7 апреля. Такие администрации Генеральному штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) предписывается создать в городах и селах нового российского региона. В частности, речь идет об Энергодаре и населенных пунктах вокруг Бердянска, расположенного на берегу Азовского моря.

Накануне экс-советник начальника офиса главы республики Алексей Арестович заявил, что Украине следует избрать президента, который сможет побороть в стране коррупцию, Он заметил, что Зеленский не смог стать таким лидером, несмотря на то, что вооруженный конфликт дал для успешной борьбы с коррупцией необходимые инструменты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В сеть утекла новая партия секретных документов США по Украине и Китаю
Врач дал объяснение понятию «сахарные прыщи»
Доходы российского бюджета начали догонять расходы
Военный эксперт назвал сроки зачистки Артемовска
В России увеличился спрос на внутренние горные курорты
Военкоры сообщили об устроивших «адскую ночь» для ВСУ бойцах ЧВК «Вагнер»
Вашингтон обвинили в нарушении обещания по пересмотру отношений с Эр-Риядом
Российский летчик сбил два вертолета и один штурмовик украинских военных
В Запорожье ответили на указ Зеленского о создании военных администраций
Героиня популярного сериала сделала выбор между семьей и карьерой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.