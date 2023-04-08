Опубликовано расписание заключительных туров чемпионата России по футболу

РПЛ опубликовала расписание заключительных туров чемпионата России по футболу

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание заключительных туров чемпионата России по футболу. Об этом сообщается на сайте организации.

Последний тур РПЛ пройдет 3 июня. Все матчи стартуют в 17:00 по московскому времени. Также стало известно, когда пройдут матчи Кубка страны.

После 21 матча петербургский «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. На втором месте располагается «Ростов» с 44 очками. Замыкает таблицу московское «Торпедо», в активе которого 10 очков.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.