Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:16, 8 апреля 2023Мир

Тайвань развернул протикорабельные комплексы из-за учений Китая

Тайвань перебросил протикорабельные комплексы на тактические позиции из-за учений Китая

Фото: Taiwan Defence Ministry / Reuters

Вооруженные силы Тайваня развернули протикорабельные ракетные комплексы на тактических позициях из-за учений Китая у своих берегов. Об этом сообщает Центральное информационное агентство (CNA) Тайваня со ссылкой на поступившие в их распоряжение кадры.

Очевидцы прислали видео колонны из военных грузовиков в уезде Пиндун, расположенного в южной части острова. Отмечается, что остальные автомобилисты подбадривали военных.

По информации агентства, грузовики принадлежат ракетным частям Военно-морские силы (ВМС) Китайской Республики Тайвань. В связи с учениями Китая у берегов Тайваня им поступил приказ немедленно перебросить противокорабельные ракетные комплексы на тактические позиции и «встать на стражу морской и противовоздушной безопасности Тайваня».

Ранее сообщалось, что Китай проводит трехдневные военные учения, цель которых — отработать окружение Тайваня. Сообщалось, что неофициальную границу между Тайванем и КНР пересекли уже 71 китайский военный самолет и девять военных кораблей.

Новый виток напряженности связан с недавним визитом главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США, после которого американские конгрессмены заявили о готовности направить военных США на остров в случае вторжения Китая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стали известны детали просьбы Украины к Индии по оказанию помощи
Пригожин попросил Макрона защитить сына главы Русского дома в ЦАР
Москвичам назвали способы снизить риск заражения клещевым энцефалитом
Тайвань развернул протикорабельные комплексы из-за учений Китая
Глава Севастополя объяснил громкие звуки в центре города
Никас Сафронов подал многомиллиардный иск к Wildberries
Американский разведчик оценил число погибших и пропавших без вести военных ВСУ
СКА сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА
Во время захвата храма канонической УПЦ на Украине умер один из рейдеров
Игра второго дивизиона чемпионата России по футболу завершилась со счетом 15:0
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.