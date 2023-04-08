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05:03, 8 апреля 2023Мир

Чад потребовал от немецкого посла покинуть страну за двое суток

Правительство Чада потребовало от посла ФРГ Крике покинуть страну за 48 часов

Правительство Чада потребовало от посла ФРГ Яна Кристиана Гордона Крике покинуть страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Главе дипмиссии дали на выполнение этого предписания 48 часов. Поводом стало «проявленное послом неуважение к общепринятым дипломатическим нормам». Подробности проступка Крике не раскрываются.

Ранее Чад был признан одной из десяти самых недружелюбных стран мира по версии Welcoming Countries Rank. Возглавили рейтинг КНДР, Туркменистан и Афганистан.

В 2021 году президент Чада Идрис Деби в очередной раз выиграл выборы и умер в тот же день. Президент, находившийся на своем посту более 30 лет, решил отпраздновать победу над повстанцами на передовой, для чего отправился в зону военных действий на севере страны. Однако отряды повстанцев напали на правительственные войска, в результате чего Деби был ранен. Он скончался в больнице.

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Марина Совина
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