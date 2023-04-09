ЦСКА разгромил аутсайдера РПЛ

ЦСКА обыграл «Химки» со счетом 3:0 в матче 22-го тура РПЛ

Московский ЦСКА разгромил «Химки» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Первым ворота соперников поразил хавбек Иван Обляков. Также забитыми мячами отметились полузащитники Бактиер Зайнутдинов и Хорхе Карраскаль.

Таким образом, после 22 игр ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Химки» остаются аутсайдером чемпионата страны и располагаются на 15-м месте, имея в активе 13 очков.

В следующем туре 15 апреля армейцы в гостях сыграют с екатеринбургским «Уралом». «Химки» в тот же день в гостях встретятся с самарскими «Крыльями Советов».