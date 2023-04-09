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13:23, 9 апреля 2023Мир

Встречу глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции перенесли

Посол РФ в Сирии Ефимов: встреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции перенесена на май

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Встречу министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана было решено перенести на май. Об этом посол РФ в Сирии Александр Ефимов сообщил в интервью арабской газете Al-Watan.

Известно, что встреча глав МИД должна была состояться в понедельник, 10 апреля. Теперь, по словам Ефимова, ее перенесли на начало мая. «Между заинтересованными сторонами продолжаются контакты и консультации для достижения положительных результатов по данному вопросу», — заверил он.

Посол добавил, что Россия будет и дальше прикладывать усилия, чтобы четырехсторонняя встреча состоялась. По его словам, стороны не могут за один или несколько раундов переговоров решить все вопросы, которые стоят на повестке. «Это долгий путь, однако мы шаг за шагом продвигаемся в этом направлении», — заключил Ефимов.

В начале марта о планах провести четырехстороннюю встречу заявлял глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Однако тогда возможная дата переговоров не называлась.

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Полина Матюхина
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