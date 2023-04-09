Страна.ua: в Киевской области прогремел взрыв, после которого начался пожар

В Киевской области прогремел взрыв, после которого начался пожар, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрыве в Киевской области, после которого начался пожар», — сказано в сообщении.

Причина, по которой начался пожар, пока остается неизвестной. Также издание отметило, что не было сообщений о каких-либо прилетах со стороны российских военных, а также в области не объявляли воздушную тревогу.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на утекшие секретные документы американских военных и разведки сообщила, что системы противовоздушной обороны (ПВО) среднего радиуса, имеющиеся у Вооруженных сил Украины (ВСУ), исчерпают свои возможности к 23 мая. Как уточнили в Пентагоне, украинские военные способны устоять «еще против двух-трех волн ударов».