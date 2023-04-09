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07:41, 9 апреля 2023Россия

Россия начала подготовку групп для уничтожения западных танков в зоне СВО

В ВС России началась подготовка групп для уничтожения западной техники в зоне СВО

Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Руководитель Центра боевой подготовки Вооруженных сил (ВС) России Евгений Арифулин сообщил о начале подготовки специальных противотанковых групп для уничтожения западной техники в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала «Звезда».

По словам Арифулина, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров поручил создать соответствующие группы, а начальник Главного управления боевой подготовки Иван Бувальцев со своим коллективом организовал методику выполнения задач.

7 апреля стало известно, что американские бронетранспортеры (БТР) Stryker прибыли в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что БТР имеют легкие катковые минные тралы LWMR, предназначенные для преодоления минных заграждений.

Ранее сообщалось, что Украина к началу апреля получила 57 западных танков из 293, обещанных западными государствами. Киеву передали 19 процентов обещанных боевых машин западного производства, указали эксперты.

Марина Совина
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