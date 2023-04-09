Власти ДНР подтвердили взятие под контроль шиноремонтного завода в Марьинке

Власти ДНР подтвердили, что ВС России взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке

Территория шиноремонтного завода, находящегося в Марьинке, перешла под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Эту информацию подтвердил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, пишет ТАСС.

«В результате успешных штурмовых действий шиноремонтный завод в Марьинке перешел под контроль Вооруженных сил России», — приводит агентство слова политика.

Советник уточнил, что территория предприятия была одним из мощных и стратегически важных укрепрайонов на данном направлении.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о взятии под контроль российскими войсками шиноремонтного завода. По их данным, военные прибегли к штурму объекта. Потерь с российской стороны нет.