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16:39, 9 апреля 2023Бывший СССР

Власти ДНР подтвердили взятие под контроль шиноремонтного завода в Марьинке

Власти ДНР подтвердили, что ВС России взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Территория шиноремонтного завода, находящегося в Марьинке, перешла под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Эту информацию подтвердил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, пишет ТАСС.

«В результате успешных штурмовых действий шиноремонтный завод в Марьинке перешел под контроль Вооруженных сил России», — приводит агентство слова политика.

Советник уточнил, что территория предприятия была одним из мощных и стратегически важных укрепрайонов на данном направлении.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о взятии под контроль российскими войсками шиноремонтного завода. По их данным, военные прибегли к штурму объекта. Потерь с российской стороны нет.

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Никита Абрамов
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