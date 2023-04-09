Российские военные взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке

«Военная хроника»: российские войска взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке

Российские войска взяли под контроль территорию шиноремонтного завода в Марьинке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По предварительным данным, военные прибегли к штурму объекта. Утверждается, что потерь с российской стороны нет. При этом отмечается, что взятие шиноремонтного комплекса поможет российской армии в обеспечении безопасности западных окраин города, где еще остаются подразделения ВСУ.