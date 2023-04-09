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15:23, 9 апреля 2023Россия

Российские военные взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке

«Военная хроника»: российские войска взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российские войска взяли под контроль территорию шиноремонтного завода в Марьинке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По предварительным данным, военные прибегли к штурму объекта. Утверждается, что потерь с российской стороны нет. При этом отмечается, что взятие шиноремонтного комплекса поможет российской армии в обеспечении безопасности западных окраин города, где еще остаются подразделения ВСУ.

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Варвара Кошечкина
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