Площадь новостроек в массовом сегменте вновь резко сократилась

«Известия»: площадь новостроек в массовом сегменте вновь заметно сократилась за год

Площадь новостроек в массовом сегменте вновь заметно сократилась за год. Об этом сообщили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости», передают «Известия».

Наиболее резкие изменения были выявлены в студиях в московских новостройках массового сегмента. Площадь недвижимости в среднем сократилась на 8,3 процента (до 23,1 квадратного метра).

«Четырехкомнатные квартиры евроформата уменьшились с 85,4 до 83,3 квадратного метра (-2,5 процента за год). Средняя площадь евротрешек стала меньше на 2,2 процента и составляет 59,1 квадратного метра. Евродвушки уменьшились на 1,5 процента, с 39,4 до 38,8 квадратного метра», — отметили эксперты.

Аналитики добавили, что площадь однокомнатных квартир практически не уменьшилась — 36,6 квадратного метра (-0,6 процента), а также добавили, что средняя площадь многокомнатных квартир увеличилась за год на 9 процентов — с 115,7 до 126,1 квадратного метра. По словам экспертов, такие изменения были связаны с реализацией многокомнатных квартир в пяти новых проектах.

Площадь четырехкомнатных квартир увеличилась на 3,4 процента (104,1 квадратного метра), трехкомнатных — на 2 процента (78,3 квадратного метра), а двухкомнатных — на 1,6 процента (56,8 квадратного метра).

Ранее объем нераспроданного строящегося жилья в России оценили в 69,6 миллиона «квадратов».