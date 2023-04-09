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18:39, 9 апреля 2023Мир

Более 170 человек эвакуировали после обрушения жилого дома в Марселе

Во Франции более 170 человек эвакуировали после обрушения жилого дома в Марселе

Фото: BFMTV / Reuters

Во Франции эвакуировали 179 человек после обрушения жилого четырехэтажного дома на улице Тиволи в Марселе. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в ночь на 9 апреля. В результате обрушения здания начался пожар, что помешало спасателям приступить к поиску оказавшихся под завалами жителей города. Позже были опубликованы кадры с места событий.

На данный момент известно о пяти пострадавших в результате случившегося. Есть риск обрушения соседнего здания.

По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, под завалами могут находиться от 4 до 10 человек. О причинах обрушения жилого дома не сообщается.

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Анастасия Астахова
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