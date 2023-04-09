Месси опередил Роналду по голам в клубах из Европы

Месси опередил Роналду по количеству голов за европейские футбольные клубы

Аргентинский футболист Лионель Месси, играющий за «Пари Сен-Жермен», побил рекорд форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду по голам за европейские клубы. Спортсмен опередил португальца и забил гол в матче 30-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (2:0), сообщается на официальном сайте, посвященному аргентинцу.

Таким образом, для нападающего «ПСЖ» этот гол стал 702-м в Европе. По данному показателю он побил рекорд Криштиану Роналду (701). При этом Месси для этого понадобилось на 105 матчей меньше.

Аргентинский футболист в августе 2021 перешел в «Пари Сен-Жермен». Контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В этом сезоне на счету Лионеля Месси 14 забитых мячей в 25 матчах чемпионата Франции.

6 апреля стало известно, что в «Пари Сен-Жермен» оказывают давление на аргентинского форварда Лионеля Месси из-за нового контракта. Советник французского клуба Луиш Кампуш хочет добиться подписания новых соглашений с игроками, угрожая тем, что ПСЖ расстанется с ними. Отмечается, что помимо Месси речь идет о Серхио Рамосе, Витиньо, Карлосе Солере, Ренату Саншеше.

5 апреля стало известно, что Месси заинтересован в переходе в «Аль-Хиляль». Ранее саудовский клуб сделал официальное предложение аргентинскому форварду.