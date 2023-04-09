Актер из «Маленькой Веры» скончался спустя две недели после смерти жены

Актер и режиссер Александр Негреба умер в возрасте 61 года спустя две недели после жены

Актер и кинорежиссер Александр Негреба скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает портал «Ревизор».

Артиста не стало в ночь на пятницу, 7 апреля. По информации источников портала, актер умер во сне. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Две недели назад ушла из жизни жена актера, актриса театра и кино Елена Копцева-Негреба.

В 1982 году Негреба окончил ГИТИС, его дебют на экране состоялся в 1987 году. В 1995 году актер стал членом Союза кинематографистов России. Наибольшую популярность актер приобрел после роли брата главной героини в фильме «Маленькая Вера».

Ранее сообщалось, что советский и российский актер театра и кино Михаил Чигарев, сыгравший роль налетчика в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», скончался на 79-м году жизни. Артист умер после продолжительной болезни.