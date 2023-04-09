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16:21, 9 апреля 2023Культура

Игорь Николаев решил продавать алкоголь под брендом «Выпьем за любовь»

Игорь Николаев зарегистрирует товарный знак «Выпьем за любовь» для продажи алкоголя

Фото: Павел Кашаев / РИА Новости

Российский певец Игорь Николаев подал заявку в Роспатент для регистрации товарного знака «Выпьем за любовь», названного в честь одноименной композиции. Об этом пишет «Газета.ру».

Известный музыкант подал заявку еще в начале апреля. Ожидается, что после оформления торговой марки артист сможет не только выпускать связанную с музыкой продукцию, но и продавать алкогольные и безалкогольные напитки под брендом «Выпьем за любовь», а также предоставлять рекламные услуги и проводить маркетинговые исследования.

Ранее в апреле Никас Сафронов подал многомиллиардный иск к маркетплейсу Wildberries. Претензии у российского художника возникли из-за продажи на площадке товаров с его логотипом. Так, на маркетплейсе можно найти пакет-майку «Никас», набор для вышивания крестом «Никас» и другие товары с этим лого.

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Фариза Бацазова
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