Игорь Николаев решил продавать алкоголь под брендом «Выпьем за любовь»

Игорь Николаев зарегистрирует товарный знак «Выпьем за любовь» для продажи алкоголя

Российский певец Игорь Николаев подал заявку в Роспатент для регистрации товарного знака «Выпьем за любовь», названного в честь одноименной композиции. Об этом пишет «Газета.ру».

Известный музыкант подал заявку еще в начале апреля. Ожидается, что после оформления торговой марки артист сможет не только выпускать связанную с музыкой продукцию, но и продавать алкогольные и безалкогольные напитки под брендом «Выпьем за любовь», а также предоставлять рекламные услуги и проводить маркетинговые исследования.

Ранее в апреле Никас Сафронов подал многомиллиардный иск к маркетплейсу Wildberries. Претензии у российского художника возникли из-за продажи на площадке товаров с его логотипом. Так, на маркетплейсе можно найти пакет-майку «Никас», набор для вышивания крестом «Никас» и другие товары с этим лого.

