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10:32, 9 апреля 2023Силовые структуры

Украинского офицера разведки заочно арестовали в России

Украинского офицера разведки заочно арестовали в России за вербовку исполнителей терактов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Офицера Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александра Гурко заочно арестовали в России за вербовку исполнителей международных актов терроризма в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное постановление.

Уточняется, что его обвинили в склонении, вербовке, вооружении лица в целях совершения акта международного терроризма — совершение вне пределов России взрыва в период с 24 февраля по 9 мая 2022 года.

Гурко избрали меру пресечения виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента экстрадиции на российскую территорию. Отмечается, что он является фигурантом по делу украинского гражданина Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая.

Ранее старший оперуполномоченный по угрозыску УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю Андрей Краснов заявил, что Запорожца завербовало ГУР. Как сообщалось, в 2022 году стало известно о подготовке мужчиной взрыва на акции «Бессмертный полк». Во время оперативных мероприятий правоохранители установили, что его посредством мессенджера «Сигнал» завербовал Гурко — в его задачи входил поиск людей, склонных к совершению актов международного терроризма.

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Кристина Есикова
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