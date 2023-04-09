Украинского офицера разведки заочно арестовали в России за вербовку исполнителей терактов

Офицера Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александра Гурко заочно арестовали в России за вербовку исполнителей международных актов терроризма в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное постановление.

Уточняется, что его обвинили в склонении, вербовке, вооружении лица в целях совершения акта международного терроризма — совершение вне пределов России взрыва в период с 24 февраля по 9 мая 2022 года.

Гурко избрали меру пресечения виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента экстрадиции на российскую территорию. Отмечается, что он является фигурантом по делу украинского гражданина Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая.

Ранее старший оперуполномоченный по угрозыску УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю Андрей Краснов заявил, что Запорожца завербовало ГУР. Как сообщалось, в 2022 году стало известно о подготовке мужчиной взрыва на акции «Бессмертный полк». Во время оперативных мероприятий правоохранители установили, что его посредством мессенджера «Сигнал» завербовал Гурко — в его задачи входил поиск людей, склонных к совершению актов международного терроризма.