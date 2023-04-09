Россиянка погибла при ударе автомобиля об столб

В Ленобласти пассажирка Renault Logan погибла при ударе автомобиля об столб

В Ленинградской области 41-летняя пассажирка Renault Logan погибла при ударе автомобиля об столб. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Ленобласти и Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел около восьми часов утра (совпадает с мск) 9 апреля на 129-м километре трассы «Нарва» по направлению к Ивангороду. В результате ДТП погибла женщина, 13-летняя девочка получила травмы.

«От удара машины в опору линий электропередачи сам водитель отделался лишь ушибом грудной клетки. После госпитализации его отпустили домой на амбулаторное лечение. Мужчине 71 год», — сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее в Москве произошло массовое ДТП, один из автомобилей перевернулся. Четыре машины столкнулись на Волгоградском проспекте в районе дома №32 корпус 7. О состоянии водителей информация не поступала.