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16:57, 9 апреля 2023Россия

Россиянка погибла при ударе автомобиля об столб

В Ленобласти пассажирка Renault Logan погибла при ударе автомобиля об столб
СюжетДТП в Москве:

Фото: Елена Майорова / Globallookpress.com

В Ленинградской области 41-летняя пассажирка Renault Logan погибла при ударе автомобиля об столб. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Ленобласти и Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел около восьми часов утра (совпадает с мск) 9 апреля на 129-м километре трассы «Нарва» по направлению к Ивангороду. В результате ДТП погибла женщина, 13-летняя девочка получила травмы.

«От удара машины в опору линий электропередачи сам водитель отделался лишь ушибом грудной клетки. После госпитализации его отпустили домой на амбулаторное лечение. Мужчине 71 год», — сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее в Москве произошло массовое ДТП, один из автомобилей перевернулся. Четыре машины столкнулись на Волгоградском проспекте в районе дома №32 корпус 7. О состоянии водителей информация не поступала.

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Никита Абрамов
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