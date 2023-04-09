Песков сообщил, что Путин традиционно встретит Пасху в церкви на следующей неделе

Президент России Владимир Путин традиционно встретит Пасху в церкви. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Да. Планирует. Сообщим дополнительно», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

В 2022 году Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, 24 апреля. Рядом с ним был мэр Москвы Сергей Собянин. Торжественный молебен совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Позднее российский лидер отметил работу Русской православной церкви и других христианских конфессий, направленную на сбережение духовных традиций и воспитание будущего поколения. По его словам, особого признания также заслуживает деятельность христианских религиозных организаций.