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14:12, 9 апреля 2023Россия

Путин традиционно встретит Пасху в церкви

Песков сообщил, что Путин традиционно встретит Пасху в церкви на следующей неделе

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин традиционно встретит Пасху в церкви. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Да. Планирует. Сообщим дополнительно», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

В 2022 году Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, 24 апреля. Рядом с ним был мэр Москвы Сергей Собянин. Торжественный молебен совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Позднее российский лидер отметил работу Русской православной церкви и других христианских конфессий, направленную на сбережение духовных традиций и воспитание будущего поколения. По его словам, особого признания также заслуживает деятельность христианских религиозных организаций.

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Никита Абрамов
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