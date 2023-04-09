Вышел трейлер нового сериала по вселенной «Звездных войн»

В сети появился трейлер сериала «Асока» по вселенной «Звездных войн»

В сети появился трейлер сериала «Асока» по вселенной «Звездных войн». Видеоролик доступен на YouTube-канале Star Wars.

В роли главного героя — джедай Асока, которая впервые появилась в сериале «Мандалорец» с Педро Паскалем в главной роли. По данным Variety, премьера шоу состоится в августе на платформе Disney+.

Ранее кинокомпания LucasFilm анонсировала три новых фильма во вселенной кинофраншизы «Звездные войны». Первый фильм снимет Джеймс Мэнголд, кинолента будет посвящена первому джедаю, которому удалось совладать с силой. Действие второй картины будет пересекаться с событиями сериала «Мандалорец». Режиссером фильма выступит Дейв Филони. Третий фильм снимет Шармин Обаид-Чиной. Действие этой киноленты развернется спустя пятнадцать лет после событий в фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

