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11:19, 9 апреля 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили гаубицы ВСУ на херсонском направлении

Российские военные уничтожили гаубицы ВСУ с боекомплектами на херсонском направлении
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные артиллерийским ударом уничтожили ночью две самоходные гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боекомплектами и экипажами на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Ночью в районе населенного пункта Кизомыс уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем. (...) Вчера в районе населенного пункта Дарьевка уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом», — сказал собеседник агентства.

По его словам, украинская армия потеряла в общей сложности десять человек убитыми. Он отметил, что из этих орудий бойцы ВСУ обстреливали города на противоположном — левом — берегу Днепра.

8 апреля в Министерстве обороны России сообщили, что российские силы ликвидировали на херсонском направлении до 60 бойцов ВСУ и используемую ими технику. Как утверждает официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, уничтожены три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

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Кристина Есикова
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