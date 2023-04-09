Российские военные уничтожили гаубицы ВСУ на херсонском направлении

Российские военные уничтожили гаубицы ВСУ с боекомплектами на херсонском направлении

Российские военные артиллерийским ударом уничтожили ночью две самоходные гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боекомплектами и экипажами на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Ночью в районе населенного пункта Кизомыс уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем. (...) Вчера в районе населенного пункта Дарьевка уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом», — сказал собеседник агентства.

По его словам, украинская армия потеряла в общей сложности десять человек убитыми. Он отметил, что из этих орудий бойцы ВСУ обстреливали города на противоположном — левом — берегу Днепра.

8 апреля в Министерстве обороны России сообщили, что российские силы ликвидировали на херсонском направлении до 60 бойцов ВСУ и используемую ими технику. Как утверждает официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, уничтожены три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».