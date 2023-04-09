Захарова осудила Запад за отношение к подозреваемой в убийстве Татарского

Захарова: на Западе пытаются выставить жертвой подозреваемую в убийстве Татарского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что из подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского на Западе пытаются лепить образ жертвы. Журналист доказал, что сегодня фронт проходит абсолютно везде — в зоне боевых действий, в тылу и городах, в сердцах и умах людей, осудила отношение западных представителей дипломат в своем Telegram-канале.

На Западе из нее пытаются лепить образ жертвы. Изначально этот теракт имел очевидные характеристики преступления под чужим или ложным флагом — очередная инсценировка, столь любимый Западом прием Мария Захарова Официальный представитель МИД России

По ее словам, Владлен Татарский много раз был на волосок от смерти на поле боя, но погиб в центре Санкт-Петербурга от рук террористки, которая действовала, по предварительным данным, по заданию украинских спецслужб. Захарова посетовала, что за шесть дней с момента происшествия никто из западных «радетелей» за свободу СМИ не сказал ни слова осуждения этой «запредельной по любым человеческим меркам жестокости, не выразил элементарного сострадания к потерпевшим».

Дипломат отметила, что сегодня нашлись те, кто, злорадно потирая руки, делает заявления, которые можно квалифицировать как публичное оправдание терроризма. Кроме того, патологическое лицемерие давно стало политической традицией Запада и его безусловным рефлексом, указала она Наиболее отчетливо это прослеживается на примере «насквозь лживой заботы о правах журналистов и СМИ», также заявила Захарова.

Гибель Татарского

Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб в воскресенье, 2 апреля, при взрыве в кафе на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате пострадавшими были признаны более 40 человек, которые пришли на творческую встречу журналиста. Татарский скончался на месте происшествия.

Позже обвинение в совершении теракта предъявили 26-летней Дарье Треповой. По версии следствия, она вручила Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Басманный суд Москвы арестовал фигурантку дела до 2 июня.

Уточнялось, что девушке предъявили обвинение по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку») и части 4 статьи 222.1 («Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой») УК России.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи заявили, что будут установлены все участники преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.

Расследование громкого убийства

4 апреля появилась информация о том, что ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя «Национальная республиканская армия». Ее представители утверждали, что устроили теракт, направленный лично против военкора Владлена Татарского. При этом, по их словам, они не связаны с какими-либо иностранными структурами или спецслужбами.

В этот же день появились подробности допроса Дарьи Треповой. В частности, она сообщила, что познакомилась в сети с неким активистом, который предложил ей переехать в Киев и стать редактором, но для этого необходимо было пройти стажировку, выполнив ряд заданий. Передача бюста со взрывчаткой как раз была одним из них, утверждала Дарья. При этом Трепова заявила, что не знала, что именно находится в статуэтке.

Спустя два дня, 6 апреля движение «Кибер Фронт Z» призвало МИД России добиться через Совет Безопасности ООН признания экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан Минюстом России иностранным агентом) и «Национальной республиканской армии» террористами для объявления их в международный розыск. В обращении было указано, что организация связана с Пономаревым, который призывал к протестам и совершению терактов в России.

В прошлом году эта же организация уже брала ответственность за убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Боевики НРА занимались подготовкой нападения, совершенного украинской военнослужащей Натальей Вовк Представители движения «Кибер Фронт Z»

8 апреля сообщалось, что Трепова начала сотрудничать со следствием. Отмечалось, что все ее показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов. Следователи устанавливают предполагаемых сообщников 26-летней девушки и отрабатывают различные мотивы и версии теракта.

Реакция российских политиков

5 апреля президент России Владимир Путин на заседании Совбеза заявил, что потенциал спецслужб западных стран задействован в подготовке Киевом терактов в России.

Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов федерации, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран — западных спецслужб Владимир Путин Президент России

В этот же день Мария Захарова заявила, что Россия поднимет тему убийства военного корреспондента Владлена Татарского на обсуждении в Совбезе ООН.

7 апреля стало известно, что исполняющего обязанности главы дипмиссии Канады Брайана Эбеля вызвали в МИД России. Ему был заявлен протест в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН Роберта Рэя. По мнению ведомства, своими высказываниями Рэй поддержал теракт против Татарского. Канадскую сторону также обвинили в разжигании русофобии.

Похороны Владлена Татарского

В субботу, 8 апреля, в Москве состоялась церемония прощания с Владленом Татарским. Военкора похоронили на Троекуровском кладбище. Как сообщалось, проститься с журналистом приехали его родные, близкие и соратники, в том числе представители ЛДПР и рэпер Аким Апачев. Изначально СМИ сообщали о том, что на траурную церемонию с погибшим пришло около 300 человек.

Позднее появилась информация о том, что похороны военкора посетили больше тысячи человек. В том числе на кладбище прибыл основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он назвал Татарского солдатом, чей голос будет жить всегда и будет говорить исключительно правду.