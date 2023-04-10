Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:03, 10 апреля 2023Бывший СССР

Боец «Вагнера» рассказал о переброске украинских солдат в Артемовск

Боец «Вагнера»: Киев продолжает забрасывать солдат в Артемовск, прикрывая отход сил в тыл

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Киев продолжает перебрасывать солдат в Артемовск (украинское название — Бахмут), прикрывая тем самым отход основных сил в тыл. Об этом РИА Новости рассказал боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

«Такое ощущение, что, может, придерживают передние фланги, пока тылы оттягиваются. Скорее всего, подразделения, которые в городе остались, они просто выходят. Планомерно или нет, непонятно», — сказал собеседник агентства.

Боец также добавил, что, судя по ситуации с пленными, у украинской армии «не все хорошо». По его словам, людей привозят на позиции ночью.

«В чем их проблема: они даже не знают, куда отступать. И если начинает кто-то бежать, они просто вылезают в разные стороны, не понимая, где мы, где они», — добавил боец.

Ранее временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные контролируют свыше 75 процентов территории Артемовска. Тем не менее говорить о полном взяти города пока рано, предупредил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
К бумажным повесткам от военкоматов прибавятся электронные оповещения
Популярного рэпера прозвали вампиром из-за моложавой внешности в 50 лет
Раскрыты способы избавления от трупного запаха в квартире
В Москве уменьшились квартиры
В российской школе ученик на перемене ударил сверстника ножом
Менеджер Емельяненко описал работу с бойцом
Столетняя женщина раскрыла секрет долголетия
Россиянина обвинили в убийстве соседки молотком из-за ночного шума
Стюардессы отказали пассажиру в джин-тонике и довели его до криков и слез
Изменившаяся до неузнаваемости Мадонна захотела вернуть прежнее лицо
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.