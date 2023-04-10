Боец «Вагнера» рассказал о переброске украинских солдат в Артемовск

Боец «Вагнера»: Киев продолжает забрасывать солдат в Артемовск, прикрывая отход сил в тыл

Киев продолжает перебрасывать солдат в Артемовск (украинское название — Бахмут), прикрывая тем самым отход основных сил в тыл. Об этом РИА Новости рассказал боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

«Такое ощущение, что, может, придерживают передние фланги, пока тылы оттягиваются. Скорее всего, подразделения, которые в городе остались, они просто выходят. Планомерно или нет, непонятно», — сказал собеседник агентства.

Боец также добавил, что, судя по ситуации с пленными, у украинской армии «не все хорошо». По его словам, людей привозят на позиции ночью.

«В чем их проблема: они даже не знают, куда отступать. И если начинает кто-то бежать, они просто вылезают в разные стороны, не понимая, где мы, где они», — добавил боец.

Ранее временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные контролируют свыше 75 процентов территории Артемовска. Тем не менее говорить о полном взяти города пока рано, предупредил он.