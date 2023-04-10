В Белом доме придумали способ повысить рейтинг Байдена

Axios: Белый дом обратится к блогерам, которые будут продвигать Байдена перед выборами

В Белом доме решили создать пул блогеров, которые будут продвигать президента США Джо Байдена перед выборами в 2024 году. Об этом сообщает Axios.

По данным издания, еще официально не объявленная кампания Байдена на переизбрание будет опираться на сотни инфлюэнсеров, задачей которых будет улучшение рейтинга президента. Вскоре у блогеров может появиться собственная комната для брифингов в Белом доме.

Такое решение связывают с необходимостью повышения авторитета Байдена среди молодых избирателей, которые имеют решающее значение для успеха на выборах и могут противостоять многочисленным подписчикам бывшего президента США Дональда Трампа в социальных сетях.

Данная стратегия в большей степени будет реализовываться в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и TikTok. При этом администрация Байдена ранее назвала китайскую соцсеть TikTok, принадлежащую компании ByteDance, угрозой национальной безопасности страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал «покончить с ней тем или иным способом».