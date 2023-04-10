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14:29, 10 апреля 2023Спорт

Российский боец UFC заявил о желании получить американское гражданство

Российский боец UFC Арман Царукян заявил о желании получить американское гражданство
Арман Царукян

Арман Царукян. Кадр: Meta MMA / YouTube

Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян заявил о желании получить американское гражданство. Спортсмен высказался на канале Meta MMА в YouTube.

«Почему нет? Если у меня будет возможность получить американское гражданство, я получу его», — заявил боец. Он добавил, что не хочет жить в США, так как ему комфортнее в России.

Царукян с апреля 2019 года выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В первом поединке в промоушене он проиграл соотечественнику Исламу Махачеву единогласным решением судей. Всего на счету Царукяна 19 побед при трех поражениях.

3 апреля американский боксер Кевин Джонсон попросил о получении российского гражданства. Спортсмен заявил, что готов изменить свою жизнь, из-за чего обращается к президенту России.

Алексей Гусев
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