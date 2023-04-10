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16:02, 10 апреля 2023Забота о себе

Родителям часто обманывающих детей дали совет

Психолог Наумова: чтобы ребенок не врал, нужно научить его доверять и раскрыть его таланты

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

Чтобы ребенок не лгал, нужно выстроить с ним доверительные отношения, утверждает детский психолог Наталья Наумова. Совет родителям часто обманывающих детей она дала в беседе с News.ru.

По словам Наумовой, нужно научить ребенка доверять родителям и не ждать от них наказания за любую оплошность. «Важно выстраивать с ребенком доверительные отношения, не критиковать, не наказывать, когда он делится подробностями своей жизни. Нужно ребенка поддержать, тогда он не будет врать и в нужный момент обратится за помощью именно к родителям, а не к третьим лицам», — объяснила Наумова.

Кроме того, добавила она, важно помочь раскрыть ребенку его таланты, чтобы у него не было соблазна придумывать себе успехи или ситуации, в которых он якобы оказывался в опасности. «Родителям нужно ориентироваться на талант ребенка и направить его в нужное русло. Ребенок будет видеть свои достижения и гордиться собой», — заключила Наумова.

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Александра Лисица
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