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19:33, 10 апреля 2023Мир

В Китае посадили критика Си Цзиньпина

Bloomberg: в Китае приговорили к 14 годам тюрьмы активиста, призвавшего к отставке Си
СюжетВспышка коронавируса:

Фото: Greg Baker / AP

В Китае посадили в тюрьму активиста движения за гражданские права Сюй Чжиюна, призвавшего Си Цзиньпина уйти в отставку. Об этом сообщает Bloomberg.

Сюй был приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в подрыве государственной власти. Сообщается, что его и еще одного активиста Дина Цзяси тайно судили в июне прошлого года из-за участия в собрании, на котором, по версии следствия, обсуждались способы установления демократии в Китае.

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Сюй также опубликовал открытое письмо, в котором выступил с критикой действий властей в самом начале вспышки коронавируса и призвал Си Цзиньпина уйти в отставку. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что дело рассматривается в соответствии с законом.

Сюй Чжиюна арестовали в китайском городе Гуанчжоу в 2020 году. До ареста он скрывался в доме своей коллеги, с которой вместе работал в юридической компании.

В декабре 2022 года в Китае прошли массовые протесты против жестких ковидных ограничений. Граждане КНР были недовольны тем, то всех заболевших COVID-19 в обязательном порядке госпитализировали, всех контактировавших отправляли на карантин. В случаях вспышек локдаун вводили в целых районах и крупных городах. В результате протестов власти приняли решение об ослаблении ограничительных мер.

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Семен Александров
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