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12:47, 10 апреля 2023Мир

В МИД Китая ответили на вопрос о вступлении Туниса в БРИКС

Представитель МИД КНР заявил об открытости БРИКС в вопросе возможности вступления Туниса

Фото: Reuters

Межгосударственное объединение БРИКС открыто по вопросу возможного вступления Туниса в блок. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

«Китай продолжит поддерживать дух открытости, инклюзивности, взаимовыгодного сотрудничества БРИКС, а также работать с партнерами по БРИКС над усилением сотрудничества с формирующимся рынком и развивающимися странами», — высказался дипломат. Он добавил, что Пекин поддерживает расширение сообщества на основе консенсуса и согласия государств-членов.

Ранее стало известно, что власти Туниса серьезно рассматривают возможность присоединения к БРИКС.

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Виктория Кондратьева
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