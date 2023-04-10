В МИД Китая ответили на вопрос о вступлении Туниса в БРИКС

Представитель МИД КНР заявил об открытости БРИКС в вопросе возможности вступления Туниса

Межгосударственное объединение БРИКС открыто по вопросу возможного вступления Туниса в блок. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

«Китай продолжит поддерживать дух открытости, инклюзивности, взаимовыгодного сотрудничества БРИКС, а также работать с партнерами по БРИКС над усилением сотрудничества с формирующимся рынком и развивающимися странами», — высказался дипломат. Он добавил, что Пекин поддерживает расширение сообщества на основе консенсуса и согласия государств-членов.

Ранее стало известно, что власти Туниса серьезно рассматривают возможность присоединения к БРИКС.