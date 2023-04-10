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15:53, 11 апреля 2023Наука и техника

Создан новый способ более безопасного генетического редактирования

Создан способ снизить риск нежелательных генетических мутаций при работе с CRISPR-Cas9

Фото: Jackson Njehia / Reuters

Японские ученые из Университета Кюсю и Медицинской школы Университета Нагоя создали новый способ более безопасного генетического редактирования при работе с CRISPR-Cas9, который помогает снизить риск нежелательных генетических мутаций. Исследование опубликовано в журнале Nature Biomedical Engineering.

CRISPR-Cas9 — своеобразные генетические «ножницы», инструмент, который позволяет вырезать, вставить или изменить определенные участки генома, чтобы они приобрели необходимые свойства. Однако зачастую специалисты сталкиваются с различными побочными эффектами, например такими, как неожиданные мутации или токсичность.

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Теперь команда оптимизировала технологию редактирования генома, которая значительно уменьшает количество мутаций, помогая более эффективно лечить генетические заболевания. Авторы сконструировали систему под названием AIMS в клетках мыши, которая оценивала активность работы Cas9 отдельно для каждой хромосомы. Они обнаружили, что обычный метод связан с очень высокой активностью, которая и вызывает некоторые нежелательные эффекты. Изменения цитозина позволило замедлить этот процесс и контролировать расщепление ДНК.

В дальнейших экспериментах на моделях мышей с прогрессирующей оссифицирующей фибродисплазией (ФОП) исследователи выделили индуцированные стволовые клетки, а затем точно восстановили повреждение вплоть до одного нуклеотида, которое было ассоциировано с заболеванием.

Также ученые разработали математическую модель корреляции между различными шаблонами редактирования генома и активностью Cas9, которая помогает генным инженерам моделировать предполагаемые результаты работы во всей клеточной популяции.

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Елена Апазиди
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