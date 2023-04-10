Мужчина ткнул в глаза схватившего его четырехметрового крокодила и спасся

В Австралии на мужчину во время подводной охоты напал крокодил

44-летнему мужчине удалось спастись от четырехметрового крокодила, который пытался утащить его на дно моря во время подводной охоты у побережья австралийского города Куктаун, штат Квинсленд. Об этом сообщает Nine News.

Крокодил длиной четыре с половиной метра напал на человека в субботу, 8 апреля. Рептилия три раза укусила пострадавшего, а затем, схватив зубами, принялась тянуть ко дну. По словам мужчины, чтобы освободиться, он несколько раз ткнул пальцами в глаза хищника.

Спасатели вертолетом доставили пострадавшего в больницу. Во время схватки с крокодилом он получил множественные переломы, травмы головы, брюшной полости и ноги. Его состояние оценивается как стабильное.

«Это чрезвычайно удачливый человек, — заявил парамедик, оказавший ему медицинскую помощь. — Немногие бы выжили в подобной ситуации и могли бы рассказать такую историю».

Ранее сообщалось, что учитель из Великобритании приехал в Панаму и чуть не угодил в пасть крокодилу, когда решил подойти поближе к рептилии и поскользнулся на берегу реки. Оправившись от шока, британец посмеялся над произошедшим.

