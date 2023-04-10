Стала известна судьба найденных в квартире с телом матери детей из Подмосковья

Мальчиков, найденных в Домодедове рядом с телами матери и ее сожителя, отправят в приют

Мальчиков в возрасте одного и двух лет, которых нашли в подмосковном Домодедове рядом с мертвыми 42-летней матерью и ее 37-летним сожителем, отправят в приют. Судьба детей стала известна «МК».

По информации издания, братьев, которые сутки провели рядом с телами в закрытой квартире, сначала передали отцу погибшей россиянки, однако 66-летний дедушка малышей не сможет стать их опекуном из-за больной супруги, которой нужен уход.

Портал также выяснил, что россияне прожили вместе около года. Мужчина ранее был судим за избиение человека до смерти, а в последнее время работал экспедитором. Пара сошлась после того, как бывший муж погибшей женщины покончил с собой. Кто является биологическим отцом детей, не уточняется.

Ранее стало известно, что 9 апреля в квартире жилого дома в Домодедове нашли мертвых мужчину и женщину, а рядом с ними маленьких братьев в возрасте одного и двух лет. Плач детей услышали соседи погибших, а когда не смогли попасть в жилье, то вызвали полицию, которая с помощью сотрудников МЧС вскрыла дверь.

Внутри квартиры рядом с телами нашли два использованных шприца. Кроме того, на руках у погибших были следы от инъекций. Предположительно, россияне могли умереть от передозировки наркотиками. Официально причина смерти не называлась.

Похожая история произошла в середине марта в Екатеринбурге. Там рядом с мертвыми родителями нашли двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку. Малышей удалось обнаружить благодаря протечке в квартире, которая образовалась из-за того, что старший ребенок открыл кран в ванной, чтобы попить. Дети провели в квартире с телами родителей три с половиной дня. Все это время грудная девочка лежала на диване рядом с умершей матерью.