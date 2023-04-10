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02:38, 10 апреля 2023Мир

В США допустили подделку утекших секретных документов о ВСУ

Reuters: США допустили подделку утекших секретных документов о состоянии ВСУ и планах НАТО

Фото: Unsplash

Два американских чиновника, чьи имена не раскрываются, допустили, что опубликованные в социальных сетях материалы о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и планах США, НАТО по их укреплению, могли подделать. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источники допустили подделку утекших секретных документов по Украине. По их мнению, бумаги могли сфальсифицировать, чтобы ввести в заблуждение следователей об их происхождения или распространить ложную информацию, способную навредить интересам Вашингтона. Отмечается, что независимая проверка документов на подлинность еще не проводилась.

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«Глубина тем, затронутых в документах, которые касаются войны на Украине, Китая, Ближнего Востока и Африки, позволяет предположить, что утечка произошла от американца, а не от союзника», — отметили информаторы Reuters.

По данным одного из чиновников, следователи изучают четыре или пять мотивов для утечки секретной информации.

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине стало известно 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, содержатся данные о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

8 апреля сообщалось о появлении в сети еще порядка сотни американских секретных данных. Они касаются Украины, вопросов американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае.

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Марина Совина
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