В Госдуме отреагировали на данные о шпионаже США за Зеленским

Депутат Госдумы Белик заявил, что в шпионаже США за Зеленским нет ничего удивительного

Нет ничего удивительного в том, что США шпионят за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на данные американского телеканала CNN, который раскрыл секретную утечку документов Пентагона. Сообщалось, что Вашингтон шпионил за Зеленским. При этом для украинских властей это не стало неожиданностью, заявил источник, близкий к украинскому президенту.

«В этом нет ничего удивительно. Это, видимо, наивный Зеленский полагает, что он самостоятельная политическая фигура, что он президент великой нации, которая прославилась на весь мир. Но на самом деле это всего лишь слепая пешка в руках гроссмейстера, естественно, американцев», — считает депутат.

По его мнению, в случае необходимости США готовы пожертвовать не только Украиной, но и странами-союзниками из Евросоюза. Вашингтон не интересуют чужие потери и он сделает все, чтобы «король остался на штатном месте», считает Белик.

Ранее депутат Михаил Шеремет заявил, что одним из условий переговоров с российской стороны должно быть отстранение Зеленского с его поста.

