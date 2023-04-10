Стало известно число принявших гражданство Грузии россиян

Минюст Грузии сообщил, что в 2022 году 3,3 тысячи россиян приняли гражданство республики

В 2022 году гражданство Грузии приняли 3,3 тысячи россиян. Об этом сообщили в Министерстве юстиции республики, передает «Sputnik Грузия» в Telegram.

Из общего числа 1666 россиян воспользовались правом временного восстановления утерянного гражданства, 1625 получили его в порядке исключения, четверо — как бывшие граждане Грузии, двое добились получения в упрощенном порядке, сообщили в Минюсте.

Также стало известно, что по данным за март, в 2023 году грузинское гражданство получил 421 россиянин.

В 2022 году спрос на жилье в Грузии со стороны россиян, находящихся в Турции, вырос в 4,5 раза относительно результата 2021 года. Исследователи объясняют это низкими ценами на недвижимость в стране и закрытостью других регионов.