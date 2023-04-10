Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:36, 10 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно число принявших гражданство Грузии россиян

Минюст Грузии сообщил, что в 2022 году 3,3 тысячи россиян приняли гражданство республики

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В 2022 году гражданство Грузии приняли 3,3 тысячи россиян. Об этом сообщили в Министерстве юстиции республики, передает «Sputnik Грузия» в Telegram.

Из общего числа 1666 россиян воспользовались правом временного восстановления утерянного гражданства, 1625 получили его в порядке исключения, четверо — как бывшие граждане Грузии, двое добились получения в упрощенном порядке, сообщили в Минюсте.

Также стало известно, что по данным за март, в 2023 году грузинское гражданство получил 421 россиянин.

В 2022 году спрос на жилье в Грузии со стороны россиян, находящихся в Турции, вырос в 4,5 раза относительно результата 2021 года. Исследователи объясняют это низкими ценами на недвижимость в стране и закрытостью других регионов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Шойгу допустил «расширение рамок» совместной с Белоруссией группировки войск
Армия России уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Минобороны заявило об уничтожении свыше 290 бойцов ВСУ на одном направлении
Названы оказавшиеся под угрозой из-за подъема уровня мирового океана регионы
«Русские хакеры» парализовали почти половину электронной инфраструктуры НАТО
Подозреваемого в контрабанде наркотиков россиянина задержали на Бали
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Под Москвой школьнице поставили серьезный диагноз после выпитой бутылки водки
Стало известно об уходе Бердыева из «Сочи»
Стала известна судьба найденных в квартире с телом матери детей из Подмосковья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.