В США понадеялись на сокращение союзниками закупок российских вооружений

Госдеп: США рассчитывают на снижение Вьетнамом и другими странами закупок вооружений в РФ

Соединенные Штаты рассчитывают на сокращение Вьетнамом и другими странами закупок российских вооружений. Об этом заявил помощник госсекретаря США Энтони Блинкена по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, пишет ТАСС.

По его словам, США вели диалог с вьетнамскими партнерами по всему миру. При этом Вашингтон четко обозначил союзникам свою позицию по данному вопросу. «[Подход] будет соответствовать законодательству США, <...>, чтобы такие партнеры, как Вьетнам, диверсифицировали свои оборонные закупки, отходя от России», — заявил Критенбринк

Помощник госсекретаря также отметил, что США и Вьетнаму удается поддерживать крепкое партнерство в разных сферах. Он выразил надежду, что поездка Блинкена в азиатскую страну еще больше усилит, укрепит и углубит партнерство.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель председателя правительства Вьетнама Чан Хонг Ха провели заседание комиссии по торговому сотрудничеству и подписали новые соглашения в данной сфере. Ожидается, что в 2025 году товарооборот между двумя странами достигнет десяти миллиардов долларов.