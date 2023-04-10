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10:56, 10 апреля 2023Спорт

Кержаков раскрыл подробности ухода из европейского клуба

Кержаков объяснил уход из «Кармиотиссы» вмешательством владельца команды в его работу

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Кержаков раскрыл подробности ухода с поста главного тренера клуба «Кармиотисса». Его слова приводит Sports.ru.

Кержаков объяснил уход из кипрской команды вмешательством в его работу со стороны владельца клуба Дмитрия Пунина, который через спортивного директора требовал сделать замены по ходу матча. «Я ответил: "Давай каждый будет заниматься своим делом, пожалуйста". Спортдир повторил: "Нет, ты должен это сделать, позвонил Пунин, сказал, что этого игрока нужно перевести туда, а этого — заменить"», — поделился специалист.

Кержаков отметил, что считает недопустимым, когда спортивный директор и владелец влияют на тренерские решения. «Я даже не мог представить, что такое возможно в чемпионате, где четыре команды выступают в еврокубках, при этом довольно неплохо», — добавил он.

Об уходе Кержакова стало известно 1 апреля. В команде подчеркнули, что он покинул пост главного тренера команды по собственному желанию.

Россиянин тренировал команду менее двух месяцев. Под его руководством клуб провел шесть матчей, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита». После завершения карьеры в 2017 году он тренировал клубы «Томь» и «Нижний Новгород», а также юношескую сборную России.

Дарья Коршунова
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