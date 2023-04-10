В Киеве горячей водой залило одну из улиц

«Страна.ua»: в Киеве залило горячей водой одну из улиц из-за прорыва теплотрассы

В одном из центральных районов Киева горячей водой залило улицу около станции метро «Дружбы народов» из-за прорыва теплотрассы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Печерском районе столицы Украины. Уточняется, что из-за поднимающегося водяного пара видимость на некоторых участках дороги «нулевая». На опубликованных изданием кадрах можно увидеть, как уровень воды дошел и до тротуаров.

Городская администрация Киева сообщила, что повреждение теплосети было локализовано. Кроме того, власти начали подготовку к ремонтным работам, которые планируется завершить в течение суток. Согласно заявлению, был поврежден магистральный трубопровод.

Ранее в Кропивницком Кировоградской области Украины произошел взрыв газа в многоэтажном доме. Глава администрации региона Андрей Райкович уточнил, что в результате произошедшего пострадал один человек, которого госпитализировали в областную больницу. Как он утверждает, были разрушены межкомнатные перегородки в квартире пострадавшего и балкон.