В Кировоградской области Украины сообщили о взрыве

Власти Кировоградской области Украины сообщили о взрыве газа в многоэтажном доме

В Кропивницком Кировоградской области Украины произошел взрыв газа в многоэтажном доме. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Андрей Райкович.

«Взрыв, который только что слышали в Кропивницком, произошел из-за взрыва газа в многоэтажке по улице Юрия Коваленко», — заявил он. Райкович уточнил, что в результате произошедшего пострадал один человек, которого госпитализировали в областную больницу.

По его словам, были разрушены межкомнатные перегородки в квартире пострадавшего и балкон, а также повреждены входные двери соседей. Согласно предварительным данным, разрушения несущих конструкций отсутствуют, добавил он.