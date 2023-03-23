Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:42, 23 марта 2023Бывший СССР

В Кировоградской области Украины сообщили о взрыве

Власти Кировоградской области Украины сообщили о взрыве газа в многоэтажном доме

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Кропивницком Кировоградской области Украины произошел взрыв газа в многоэтажном доме. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Андрей Райкович.

«Взрыв, который только что слышали в Кропивницком, произошел из-за взрыва газа в многоэтажке по улице Юрия Коваленко», — заявил он. Райкович уточнил, что в результате произошедшего пострадал один человек, которого госпитализировали в областную больницу.

По его словам, были разрушены межкомнатные перегородки в квартире пострадавшего и балкон, а также повреждены входные двери соседей. Согласно предварительным данным, разрушения несущих конструкций отсутствуют, добавил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о госпитализации четвертого россиянина с сибирской язвой
В Петербурге появится гигантский ТРК
Учителя обвинили в развращении школьниц во время уроков в Москве
Бывшего журналиста белорусского госканала приговорили к трем годам колонии
Названы рычаги давления Китая на США
Россиянам назвали правила сочетания цветов в одежде
Слова президента Чехии о пределе помощи Украине объяснили
В Кировоградской области Украины сообщили о взрыве
Раскрыты результаты анализов россиян с подозрением на сибирскую язву под Москвой
РФС подтвердил проведение товарищеского матча между сборными России и Ирака
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.